В Армении не подтверждено случаев заражения новым штаммом COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сказала министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

“Обнаружение штамма осуществляется путем дополнительного обследования. Мы провели сегментацию нескольких партий тестов, новых штаммов не обнаружено. На данный момент мы ведем работы, чтобы проводить большее число сегментаций”, - сказала Аванесян.

Новые британский и африканский штаммы COVID-19 уже установлены в ряде стран мира.