Москва в Ливане становится активнее: Шаан Гантаарян

Встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с премьер-министром Ливана Саадом Харири и ответственными лицами “Хезболлы” свидетельствуют о том, что Москва в процессе урегулирования ливанского пакета взяла на себя новую роль. Такое мнениев ответ на вопрос «Арменпресс» выразил главный редактор ливанской газеты “Аздак” Шаан Гантаарян.

“Встречи Лаврова с точки зрения, касающейся двух главных направлений ливанского политического поля, довольно примечательны. Саад Харири является самым авторитарным лицом исламской суннитской общины, в то время как “Хезболла”- главная сила шиитской общины. Понятно, что они финансируются Саудовской Аравией и Ираном. Москва ведет косвенное посредничество между этими двумя противоположными позициями. Преждевременно говорить, что это будет оправдано, тем не менее, визит представителей “Хезболлы” в Москву не мог состояться без согласия Тегерана” - сказал он.

По оценке Гантааряна, все это связано и с ситуацией в Сирии: “Москва активно проводит работу по возвращению сирийских беженцев, нашедших приют в Ливане. Лавров обусловил это укреплением региональной стабильности. Этот демарш России дает повод думать, что Москва инициирует встречи и с другими ливанскими сторонами”, - сказал Шаан Гантаарян.