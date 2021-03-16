Заседание по делу Кочаряна и остальных вновь отложено: Сейран Оганян все еще в больнице

Суд общей юрисдикции Еревана (резиденция Шенгавита) под председательством судьи Анны Данибекян вновь на неделю отложил заседание по делу о предполагаемом свержении конституционного строя, связанного с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном и бывшими должностными лицами.

Как передает «Арменпресс», судья Данибекян сообщила, что 15 марта в суд поступило заявление защитника бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна Карена Межлумяна о том, что его подзащитный пока находится в больнице и не может принять участие в заседании 16 марта.

“На заседании не присутствовал и второй президент Армении Роберт Кочарян. Адвокат Кочаряна А. Вардеванян пояснил, что узнав о том, что Сейран Оганян еще находится в больнице, и, учитывая, что в условиях отсутствия одного из участников судебного процесса слушания не могут состояться, он посоветовал Роберту Кочаряну не явиться на заседание. До назначения следующего судебного заседания Вардеванян попросил судью учесть то обстоятельство, что в следующий вторник, 23 марта в 11: 00 Конституционный суд на основании обращений Роберта Кочаряна и суда общей юрисдикции первой инстанции города Еревана, письменно будет рассматривать вопрос соответствия Конституции статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения”. Это сообщение адвокатской команды второго президента Роберта Кочаряна.

Данибекян сообщила, что это обстоятельство не может препятствовать работе суда, и следующее судебное заседание было назначено на 13: 00 23 марта.