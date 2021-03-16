Фонд “Айастан” должен быть вне всяких сомнений и спекуляций: Армен Саркисян

Президент Республики Армения, председатель Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” Армен Саркисян принял участие во внеочередном 29-ом заседании Совета попечителей фонда, которое проводилось в дистанционном режиме. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с управлением и деятельностью фонда.

До начала работы участники по предложению президента Армена Саркисяна почтили минутой молчания память жертв войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года против Арцаха.

Затем президент Республики, председатель Совета попечителей фонда Армен Саркисян выступил со вступительной речью.

“Это заседание Совета попечителей фонда чрезвычайное как по своей повестке, так и исходя из тех условий, в которых оно проходит - последствия войны, напряженная политическая ситуация в Армении, потери как человеческих жизней, так и территориальные, тяжело раненный Арцах, огромный социальный, экономический, политический кризис и проблемы.

В результате войны, развязанной Азербайджаном, многие из наших соотечественников в Арцахе понесли огромные человеческие и материальные потери, потеряли свои дома, имущество, что очень болезненно. В настоящее время фонд реализует программы содействия Арцаху.

Но сегодня я хочу обратиться к очень важному вопросу. Этот вопрос можно описать одним словом: доверие.

Я уже имел повод высказать, что, как председатель Совета попечителей Фонда “Айастан”, глубоко озабочен тем, что из-за передачи правительству денег, перечисленных фонду нашими соотечественниками и друзьями, возникла некоторая обеспокоенность и недовольство деятельностью фонда, которая была выражена как письменно, так и устно, и даже отдельными членами Совета попечителей Фонда. Этот факт также стал поводом и для домыслов.

Мы вместе с вами постараемся найти очень конкретные и практические ответы для решения это проблемы, чтобы фонд мог продолжать свою деятельность, и реализовывать важные программы, ради которых он и был создан. Мы должны сделать все возможное, чтобы доверие к Всеармянскому фонду “Айастан” было кристально чистым, чтобы ему ничего не угрожало.

Когда меня избрали председателем Попечительского совета фонда, я выразил мнение, что фонд нуждается в серьезных изменениях. На первой сессии я даже предлагал внести изменения, как улучшить деятельность фонда. Сегодняшнее внеочередное заседание - это возможность не только обсудить вопрос доверия, восстановить его, но и подумать или хотя бы начать думать о том, чтобы предпринять действительно радикальные шаги по трансформации фонда как структуры, как общеармянского феномена. Так давайте не только думать, но и действовать в этом направлении.

Это относится не только к уставу фонда, но также и к стратегии и тактике, а также и к культуре и образу мышления. С другой стороны, я хотел бы повторить идею, высказанную на предыдущем собрании попечителей: любое изменение в деятельности фонда, как с юридической и морально-психологической точки зрения, должно иметь одно четкое послание. Всеармянский фонд “Айастан” должен быть структурой, вне всяких сомнений, спекуляций и предположений, с целями и задачами - Армения-Арцах-Диаспора-армяне. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что нам нужно новое видение, новый план действий, созвучный сегодняшнему и завтрашнему дню, потому что сегодня Армения и Арцах отличаются от того, какими были несколько месяцев назад. Сегодня мир стал другим, сегодня наши соотечественники, которые являются нашими донорами, живут в новом, меняющемся мире, поэтому и мы должны быть современнее. И, конечно же, эпидемия и войны привели нас к очень серьезным проблемам.

Фонд, как всеармянская организация, обязан быть в авангарде решения этих проблем. Прежде всего, в этот список должно быть включено содействие семьям наших погибших соотечественников, раненых солдат, а также решение их проблем со здоровьем, жилищных условий наших соотечественников из Арцаха, которые были вынуждены покинуть свои очаги. Кроме того, должны быть инициированы и реализованы и проекты развития.

На этой сессии мы обсудим актуальные и жизненно важные вопросы. Желаю всем нам плодотворной работы.

В то же время я призываю всех отложить в сторону все политические, личные и другие интересы и вопросы, принимать взвешенные решения, которые помогут восстановить доверие к фонду, сделать эту структуру тем локомотивом, который поведет за собой и все остальные благотворительные армянские структуры”.

После вступительного слова президента состоялось обсуждение вопросов повестки дня.