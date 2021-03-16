Швеция намерена углубить сотрудничество с Арменией: Анн Линде

Швеция укрепляет отношения с Арменией и намерена повысить и сотрудничество. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяном заявила министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде. “Мы намерены углубить сотрудничество с Арменией. Это четко отражено в нашем непосредственном присутствии в Ереване, то есть в назначении посла-резидента”, - сказала она.

Анн Линде добавила, что впечатлена начатыми в Армении демократическими реформами. В последние недели мы увидели, насколько хрупким может быть этот прогресс. Я призываю все стороны решить этот вопрос мирным путем, уважая демократические процессы, верховенство закона и свои обязательства перед ОБСЕ”, - заключила Энн Линден, имея в виду политическую ситуацию в Армении.