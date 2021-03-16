На этом этапе важно с уважением отнестись к международному гуманитарному праву: Анн Линде

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что после подписания заявления 10 ноября о прекращении боевых действиях в Нагорном Карабахе ситуация в регионе изменилась. По ее словам, реализация положения заявления о прекращении огня станет основой для продвижения разрешения конфликта. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Анн Линде выразила на пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяном.

“Я приветствую прекращение боевых действий”, - сказала она, - “Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свои глубочайшие соболезнования по поводу погибших и раненых. Как действующий председатель ОБСЕ я приветствую работу сопредседателей Минской группы и усилия нашего Личного представителя по поискам прочного решения. Некоторые вопросы еще предстоит решить. ОБСЕ, международное сообщество в целом, должны сыграть свою роль в урегулировании этой ситуации и в поиске путей продвижения вперед”, - сказала Линде.

По ее словам, на данном этапе нужно проявить уважение к международному праву, в том числе к международному гуманитарному праву. Анн Линде также подчеркнула необходимость укрепления доверия. Она отметила, что этот визит предоставил возможность обсудить приоритеты председательства Швеции в ОБСЕ.