В Армении против Covid-19 вакцинировано около 300 человек. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

“На данный момент вакцинировано около 300 человек, процесс продолжается. Конечно, пока вакцинируются лишь медицинские работники центров Covid, поскольку следующие партии еще только должны прибыть в Армению. И тогда будут вакцинированы и более широкие круги”, - сказала Аванесян.

Министр отметила, что на данный момент вакцинация проводится российской вакциной “Спутник V”.

Касаясь информации о побочных эффектах вакцины “AstraZeneca”, Аванесян отметила, что Минздрав внимательно следит за всеми публикациями.

15 и 16 марта ряд европейских стран объявили о прекращении использования вакцины “AstraZeneca”.