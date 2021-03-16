Два депутата Национального собрания Арцаха с рабочим визитом выехали в РФ

Глава фракции “Демократическая партия Арцаха” Национального собрания Республики Арцах Давид Мелкумян и секретарь Гегам Степанян с рабочим визитом находятся в Российской Федерации. Об этом корреспонденту «Арменпресс» сообщил депутат НС Гегам Степанян. В рамках визита арцахские депутаты приняли участие в Международной конференции “Геноцид и Первая мировая война. Международные соглашения. Исторические параллели”, проходившей в Москве 15 марта. В московской конференции участие приняли и представители армянских и российских общественно-политических структур и академических кругов.

“Мы намечаем ряд важных встреч, которые проведем в ходе рабочего визита в Москву”, - сказал депутат НС Арцаха Гегам Степанян.