Ведутся работы по возвращению самолета, оказавшегося в Иране: заместитель директора СНБ Армении

Ведутся работы по возвращению находящегося в Иране самолета, зарегистрированного в Государственном регистре гражданских воздушных судов Армении. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил заместитель директора Службы национальной безопасности Армении Тигран Арутюнян.

“Уголовное дело возбуждено по статье захват самолета. Сейчас ведутся работы по возврату самолета”, - сказал Арутюнян.

На вопрос, в чем задержка возврата самолета, Тигран Арутюнян отметил, что есть технические проблемы.

Комитет гражданской авиации Армении заявил, что самолет Боинг 737-300 28873 по договору аренды эксплуатировался авиакомпанией “Флай Армения Эйрвейз”. Авиакомпания подавала в комитет заявку на регистрацию самолета, в результате в порядке, установленном законодательством Республики Армения, самолет был зарегистрирован в Государственном регистре гражданских воздушных судов Республики Армения, управляемом комитетом, и самолету был выдан национальный регистрационный знак. В феврале 2021 г. экипаж самолета, вопреки заранее выданному ему разрешению на полет, не соблюдая конечную точку разрешения, выданного Комитетом, осуществил полет в аэропорт Варны (Болгария), затем взял курс в Шарджу (ОАЭ), однако приземлился в иранском аэропорту Мехрабад. По данному факту в Следственном департаменте Службы национальной безопасности Армении возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Представители Комитета гражданской авиации Армении посетили Исламскую Республику Иран для обсуждения вопросов, связанных с возвращением самолета в Республику Армения и организации дальнейших действий. Для изучения технического состояния самолета и оценки возможности дальнейшего полета и посадки в Исламской Республике Иран направились и представители летного и технического штата авиакомпании.