В Черном море прошли совместные учения украинских военных катеров с кораблями НАТО

Катерная тактическая группа ВМС Украины провела совместные тренировки PASSEX в Черном море с кораблями НАТО, вторые по счету в 2021 году. Об этом говорится в сообщении ВМС Украины, распространенном во вторник в Facebook.

"Во время учений в определенном районе были отработаны тренировки по противоминным действиям в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведено корабельно-боевое обучение по проводке за тралами", - говорится в сообщении. Кроме того, отработаны элементы тактического маневрирования, проведены тренировки по "сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов", а также освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вместе с украинскими катерами в маневрах принимала участие постоянная морская противоминная группа НАТО №2 (SNMCMG2) в составе кораблей ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании, уточняется в сообщении.