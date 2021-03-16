Азербайджан спустя 4 месяца после прекращения огня сотням людей продолжает причинять страдания: Айвазян

В ходе встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян затронул вопрос армянских военнопленных и мирных жителей, содержащихся в Азербайджане в качестве заложников. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян. Айвазян отметил, что даже через четыре месяца после прекращения боевых действий Азербайджан продолжает причинять страдания сотням людей и их семьям.

“К сожалению, Азербайджан отказывается соблюдать положение трехстороннего заявления, поскольку в плену остаются сотни армянских военнопленных и гражданских лиц. Через четыре месяца после прекращения огня Азербайджан продолжает причинять страдания сотням людей, в том числе и их семьям, подвергая их физическому и психологическому давлению. Эти неприемлемые действия сильнее пустых разговоров о мире и прекращении конфликта”, - сказал Ара Айвазян.

Айвазян подчеркнул, что не должно быть иллюзий относительно того, что применение силы, сопровождающееся массовыми зверствами, включая этнические чистки и военные преступления, может способствовать урегулированию конфликтов.

“Ключевые вопросы мирного процесса в Нагорном Карабахе, которые не нашли отражения в трехстороннем заявлении, остаются нерешенными. Среди них право народа Арцаха на самоопределение, которое влечет за собой вопрос статуса и территорий Нагорного Карабаха”, - сказал Ара Айвазян.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анне Линден 16 марта прибыла в Ереван. Намечены встречи с Премьер-министром Николом Пашиняном, Президентом Арменом Саркисяном и представителями гражданского общества. 14 марта Энн Линден была в Азербайджане, где встречалась с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.