Армению и Швецию объединяют отношения, основанные на взаимоуважении: министр ИД Армении

Армению и Швецию объединяют отношения, основанные на взаимоуважении и на видении их повышения на качественно новый уровень. Как передает «Арменпресс», об этом на совместной с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде пресс-конференции заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

“Сегодняшняя встреча была хорошей возможностью коснуться потенциала сотрудничества в различных сферах и наметить совместные шаги по его полноценной реализации. В этом процессе особую роль предназначена активной работе послов и посольств”, - сказал министр, приветствуя начало деятельности посольства-резидента Швеции в Армении.

“Мы высоко ценим содействие Швеции реализации повестки реформ в Армении”, - подчеркнул Ара Айвазян.

Глава МИД Швеции прибыла в Ереван вечером 15 марта. Намечены встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.