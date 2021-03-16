Мир, построенный на разрушении Арцаха, уничтожении его населения, не может быть прочным и долгим

Мир, построенный на основе разрушения мирных поселений Арцаха, в том числе и Гадрутского района, уничтожения армянского населения и создания на его месте азербайджанских поселений, не может быть прочным. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анне Линде заявил министр иностранных дел Республики Армения, Ара Айвазян подчеркнув, что Армения на всех этапах разрешения нагорно-карабахского конфликта выступала за исключительно мирное урегулирование проблемы. Армения по-прежнему осознает возможности, которые мир, настоящее примирение может принести региону, но мир - это не просто красивое слово.

“Армения, армянский народ всегда искренне выступали с посланиями мира. Как нация, пережившая первый геноцид 20 века, мы знаем цену мира и безопасности. На всех этапах карабахского конфликта Армения выступала за исключительно мирное урегулирование вопроса. И сегодня мы полностью осознаем возможности, которые мир, настоящее примирение может принести нашему региону, но мир - это не просто красивое слово.

Мир, построенный на основе разрушения мирных поселений Арцаха, в том числе и Гадрутского района, уничтожения армянского населения и создания вместо этого азербайджанских поселений, не может быть прочным. Мы, тесно сотрудничая с нашими международными партнерами, продолжим нашу борьбу за справедливый и достойный мир”, - подчеркнул министр иностранных дел Республики Армения.