В Арцахе подтверждено 4 новых случая COVID-19

В Арцахе 11 марта проведено 51 тестов. В результате выявлено 4 случая заражения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 11 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 3 755 тестов на COVID-19, из которых 528 оказались с положительным результатом”, - сообщают в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все меры, установленные Министерством здравоохранения Арцаха.