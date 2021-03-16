Блинкен пообещал, что США и Япония будут сотрудничать в вопросе денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с официальным визитом в Токио, пообещал, что США и Япония продолжат тесное сотрудничество в вопросе денуклеаризации КНДР. Об этом Блинкен заявил во вторник перед началом переговоров с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"США и Япония продолжат сотрудничество, направленное на денуклеаризацию Северной Кореи", - подчеркнул он.

Мотэги в свою очередь всецело поддержал соответствующую позицию своего американского коллеги. Блинкен также пообещал, что американская сторона окажет Японии всю возможную поддержку в деле решения проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях этих двух стран, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения лишь 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.