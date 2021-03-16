Возобновились поисковые работы в направлениях Мартуни и Варанды

16 марта 2 спасательных отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха поисковые работы проводят в Мартунинском и Варандском районах (Физули). Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве внутренних дел Арцаха.

Поисковые работы с 12 марта из-за непогоды были приостановлены.

В результате поисковых работ по обнаружению останков военнослужащих, погибших в 44-дневной Арцахской войне и считающихся без вести пропавшими, которые проводятся на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, в общей сложности обнаружено 1 499 останков.