Началось заседание Совета старейшин Еревана

В мэрии Еревана началось 2-е заседание 6-ой сессии Совета старейшин.

Как передает «Арменпресс», в повестке 25 вопросов.

Совет старейшин Еревана примет решение об установлении льгот по налогу на транспортные средства, создании комиссии по организации и проведению тендеров на земельные участки, являющиеся государственной и муниципальной собственностью, о внесении изменений в устав НКО “Ереванский зоопарк”.

В повестку включены и вопросы, касающиеся выборов председателя Постоянной комиссии по правовым вопросам Совета старейшин Еревана, выделения из резервного фонда бюджета на 2021 год суммы для ООО “Противотуберкулезный диспансер”, применения льгот по отношению к ставке платежей, установленной на 2021 год для детей, приехавших из мест, перешедших после Второй Арцахской войны под контроль Азербайджана, и пользующихся услугами детских садов Еревана, также и другие вопросы.

Лилит Демурян