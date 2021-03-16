Возвращение пленных - международное требование, подлежащее обязательному исполнению: ЗПЧ
Защитник прав человека Армении Арман Татоян ответил на заявления министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова об армянских пленниках, сделанные на пресс-конференции, посвященной его встрече с действующим председателем ОБСЕ. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное Офисом Защитника прав человека Армении.
“Министр иностранных дел Азербайджана на пресс-конференции, посвященной встрече с действующим председателем ОБСЕ, состоявшейся 15 марта 2021 г., заявил: “Азербайджан в соответствии со своими обязательствами вернул Армении всех пленных”. В заявлении говорится, что “вооруженные люди из Ширакской области Армении, захваченные 26 ноября, не являются военнопленными”. Подобные заявления власти Азербайджана делают регулярно.
Принимая во внимание, что речь идет о защите прав армянских военнослужащих и гражданских лиц, содержащихся в заложниках в Азербайджане, искаженное представление фактов международным организациям - недопустимо. Защитник прав человека Республики Армения считает необходимым в деталях обратиться к упомянутым заявлениям.
- Как до заявления от 9 ноября, так и после и в настоящее время существует продолжающийся (продолжающийся) вооруженный конфликт (ongoing armed conflict)
Этот вывод напрямую вытекает из международного гуманитарного права и означает, что все содержащиеся в Азербайджане военнослужащие и гражданские лица являются пленниками, они защищены международным правом и должны быть немедленно освобождены и возвращены в безопасное место.
- Освобождение и возвращение пленных - международное требование, подлежащее обязательному исполнению, а не “добрая воля” азербайджанских властей или их “доброта”.
Это требование действует в международном праве, независимо от того, закреплено оно в документах, относящихся к конкретным конфликтам, и должно выполняться без предусловий.
Поведение и заявления властей Азербайджана свидетельствуют как минимум о следующем.
- Поведение и заявления властей Азербайджана свидетельствуют как минимум о следующем:
- Азербайджан искусственно затягивает освобождение и возвращение пленных армянской стороны:
- злоупотребляя правовыми процедурами и подменяя требования международного права, возбуждая в отношении пленных уголовное преследование и лишение свободы используя в качестве наказания. Во внеочередном докладе омбудсмена Армении на конкретных примерах доказано, что эта практика грубо нарушает международные требования по правам человека;
- использует этот вопрос в политических целях. Например, публикации независимых СМИ о том, что азербайджанские власти используют вопрос возвращения пленных для обмена территориями в Арцахе, торгов и в других политических целях;
- спекулирует положениями 8-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, касающимися возвращения пленных, и связывает его с другими пунктами заявления, очевидно пользуясь тем, что в нем не указан срок исполнения этого обязательства;
- умышленно причиняет душевные страдания семьям пленных и без вести пропавших, а также играет на чувствах армянского и арцахского общества;
- своим поведением создает общественное напряжение в Армении и Арцахе;
- грубо нарушая требования прав человека, не публикуют реальное число армянских пленных, содержащихся в Азербайджане без каких-либо законных оснований.
- Следовательно, называние кого-либо из армянских военнослужащих и гражданских лиц, плененных азербайджанскими Вооруженными силами, террористами является грубым нарушением международного гуманитарного права и международного права по правам человека в целом
Это утверждение исходит из требований Третьей Женевской конвенции 1949 года.
- Заявления Президента и министра иностранных дел Азербайджана относительно пленных прямо противоречат и заявлениям сторон, подписавших трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 г., и практику применения этого заявления.
В частности, исходя из требования пункта 8 этого заявления, Республика Армения уже передала Азербайджану даже тех пленных, которые в Арцахе совершили преступления, в том числе и двух осужденных убийц мирных жителей. По тому же принципу Азербайджан передал Армению формально осужденных в этой стране. Более того, было и возвращение пленников, захваченных после трехстороннего заявления от 9 ноября.
- Следовательно, до тех пор, пока есть объективная необходимость в защите прав человека и гуманитарном процессе, обусловленном последствиями военных действий, данное заявление должно применяться в отношении пленных, захваченных как до, так и после 9 ноября.
Недопустимо обуславливать вопрос пленных только датой трехстороннего заявления.
Еще раз подчеркиваем, что независимо от даты пленения все военнослужащие и гражданские лица армянской стороны, содержащиеся в Азербайджане, по своему статусу являются пленными. Механический подход недопустим.
- Кроме всего вышеизложенного, достоверные доказательства, собранные аппаратом защитника прав человека Армении, подтверждают, что число пленных лиц больше, чем представляют азербайджанские власти.
Омбудсмен обнаружил много случаев, что, несмотря на подтверждающие видеоматериалы и другие доказательства, азербайджанские власти не подтверждают факты нахождения этих лиц у себя или затягивают процесс подтверждения.
- Абсолютную актуальность вопроса освобождения пленных следует рассматривать и в контексте политики арменофобии, ведущейся в Азербайджане при государственном содействии, что неоднократно подтверждалось докладами Защитника прав человека Армении, опубликованными на основе объективных доказательств.
Этот факт подтвержден и рядом решений Европейского суда по правам человека.
- Следовательно, Омбудсмен Армении еще раз обращает внимание международного сообщества и международных структур, обладающих мандатом на защиту прав человека, на заявление властей Азербайджана, в данном случае министра иностранных дел.
Необходимо обеспечить абсолютное действие гуманитарных и международных требований по правам человека и немедленное освобождение и возвращение пленных армянской стороны без каких-либо предусловий”.
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