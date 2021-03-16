Возвращение пленных - международное требование, подлежащее обязательному исполнению: ЗПЧ

Защитник прав человека Армении Арман Татоян ответил на заявления министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова об армянских пленниках, сделанные на пресс-конференции, посвященной его встрече с действующим председателем ОБСЕ. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное Офисом Защитника прав человека Армении.

“Министр иностранных дел Азербайджана на пресс-конференции, посвященной встрече с действующим председателем ОБСЕ, состоявшейся 15 марта 2021 г., заявил: “Азербайджан в соответствии со своими обязательствами вернул Армении всех пленных”. В заявлении говорится, что “вооруженные люди из Ширакской области Армении, захваченные 26 ноября, не являются военнопленными”. Подобные заявления власти Азербайджана делают регулярно.

Принимая во внимание, что речь идет о защите прав армянских военнослужащих и гражданских лиц, содержащихся в заложниках в Азербайджане, искаженное представление фактов международным организациям - недопустимо. Защитник прав человека Республики Армения считает необходимым в деталях обратиться к упомянутым заявлениям.

Как до заявления от 9 ноября, так и после и в настоящее время существует продолжающийся (продолжающийся) вооруженный конфликт (ongoing armed conflict)

Этот вывод напрямую вытекает из международного гуманитарного права и означает, что все содержащиеся в Азербайджане военнослужащие и гражданские лица являются пленниками, они защищены международным правом и должны быть немедленно освобождены и возвращены в безопасное место.

Освобождение и возвращение пленных - международное требование, подлежащее обязательному исполнению, а не “добрая воля” азербайджанских властей или их “доброта”.

Это требование действует в международном праве, независимо от того, закреплено оно в документах, относящихся к конкретным конфликтам, и должно выполняться без предусловий.

Поведение и заявления властей Азербайджана свидетельствуют как минимум о следующем.

Поведение и заявления властей Азербайджана свидетельствуют как минимум о следующем:

Азербайджан искусственно затягивает освобождение и возвращение пленных армянской стороны:

злоупотребляя правовыми процедурами и подменяя требования международного права, возбуждая в отношении пленных уголовное преследование и лишение свободы используя в качестве наказания. Во внеочередном докладе омбудсмена Армении на конкретных примерах доказано, что эта практика грубо нарушает международные требования по правам человека;

использует этот вопрос в политических целях. Например, публикации независимых СМИ о том, что азербайджанские власти используют вопрос возвращения пленных для обмена территориями в Арцахе, торгов и в других политических целях;

спекулирует положениями 8-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, касающимися возвращения пленных, и связывает его с другими пунктами заявления, очевидно пользуясь тем, что в нем не указан срок исполнения этого обязательства;

умышленно причиняет душевные страдания семьям пленных и без вести пропавших, а также играет на чувствах армянского и арцахского общества;

своим поведением создает общественное напряжение в Армении и Арцахе;

грубо нарушая требования прав человека, не публикуют реальное число армянских пленных, содержащихся в Азербайджане без каких-либо законных оснований.

Следовательно, называние кого-либо из армянских военнослужащих и гражданских лиц, плененных азербайджанскими Вооруженными силами, террористами является грубым нарушением международного гуманитарного права и международного права по правам человека в целом

Это утверждение исходит из требований Третьей Женевской конвенции 1949 года.

Заявления Президента и министра иностранных дел Азербайджана относительно пленных прямо противоречат и заявлениям сторон, подписавших трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 г., и практику применения этого заявления.

В частности, исходя из требования пункта 8 этого заявления, Республика Армения уже передала Азербайджану даже тех пленных, которые в Арцахе совершили преступления, в том числе и двух осужденных убийц мирных жителей. По тому же принципу Азербайджан передал Армению формально осужденных в этой стране. Более того, было и возвращение пленников, захваченных после трехстороннего заявления от 9 ноября.

Следовательно, до тех пор, пока есть объективная необходимость в защите прав человека и гуманитарном процессе, обусловленном последствиями военных действий, данное заявление должно применяться в отношении пленных, захваченных как до, так и после 9 ноября.

Недопустимо обуславливать вопрос пленных только датой трехстороннего заявления.

Еще раз подчеркиваем, что независимо от даты пленения все военнослужащие и гражданские лица армянской стороны, содержащиеся в Азербайджане, по своему статусу являются пленными. Механический подход недопустим.

Кроме всего вышеизложенного, достоверные доказательства, собранные аппаратом защитника прав человека Армении, подтверждают, что число пленных лиц больше, чем представляют азербайджанские власти.

Омбудсмен обнаружил много случаев, что, несмотря на подтверждающие видеоматериалы и другие доказательства, азербайджанские власти не подтверждают факты нахождения этих лиц у себя или затягивают процесс подтверждения.

Абсолютную актуальность вопроса освобождения пленных следует рассматривать и в контексте политики арменофобии, ведущейся в Азербайджане при государственном содействии, что неоднократно подтверждалось докладами Защитника прав человека Армении, опубликованными на основе объективных доказательств.

Этот факт подтвержден и рядом решений Европейского суда по правам человека.

Следовательно, Омбудсмен Армении еще раз обращает внимание международного сообщества и международных структур, обладающих мандатом на защиту прав человека, на заявление властей Азербайджана, в данном случае министра иностранных дел.

Необходимо обеспечить абсолютное действие гуманитарных и международных требований по правам человека и немедленное освобождение и возвращение пленных армянской стороны без каких-либо предусловий”.