Собранные во время войны суммы использовались целенаправленно: Совет попечителей Фонда “Айастан”

Попечительский совет Всеармянского фонда “Айастан” распространил заявление, подтверждающее, что суммы, собранные во время войны, были использованы по назначению. «Арменпресс» представляет заявление Совета попечителей Фонда “Айастан”.

“Заседание Попечительского совета Всеармянского фонда “Айастан”, состоявшееся 15 марта этого года прошло в конструктивной атмосфере. Попечительский совет выразил уверенность, что собранные во время войны деньги были использованы по прямому назначению. Для проведения расследования использования средств, собранных во время войны, для работы с международной аудиторской фирмой, связанной и с другими вовлеченными сторонами, было решено создать рабочую группу, состоящую из членов Попечительского совета. Попечительский совет в контексте обеспечения общественного доверия рассмотрит все сомнения, связанные с использованием собранных денег. Попечительский совет еще раз выражает глубокую благодарность всем донорам за их постоянное содействие и помощь, оказываемые Армении и Арцаху”.