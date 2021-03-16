Месси повторил рекорд Хави

Аргентинский нападающий “Барселоны” Лионель Месси повторил рекорд бывшего полузащитника каталонского клуба Хави по количеству проведенных матчей.

Как передает «Арменпресс», в 27-м туре чемпионата Испании по футболу Месси был в стартовом составе “Барселоны” в матче “сине-гранатовых” против “Уэски”.

Для 33-летнего Месси это 767-й матч за “Барселону”. Столько же матчей в команде сыграл и Хави.

Месси - воспитанник “Барселоны”. Он в составе каталонского клуба с 2004 года. За это время он забил 659 голов.