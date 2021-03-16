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Минобороны Южной Кореи призвало КНДР не выходить из двустороннего военного соглашения

Минобороны Южной Кореи призвало КНДР не выходить из двустороннего военного соглашения

Министерство национальной обороны Республики Корея призвало КНДР проявить гибкий подход и отказаться от выхода из двустороннего соглашения о снижении военной напряженности. Об этом заявил во вторник представитель южнокорейского ведомства на брифинге для журналистов в Сеуле.

"Проводимые Южной Кореей и США в настоящее время совместные военные учения являются командно-штабными, проводятся на регулярной основе и имеют исключительно оборонный характер", - подчеркнул представитель Минобороны. "Считаем, что Северная Корея должна продемонстрировать гибкость и откликнуться на наши предложения о начале диалога с тем, чтобы установить прочный мир на полуострове", - добавил военный.

Он указал, что двустороннее соглашение о снижении военной напряженности "играет важную роль в сохранении мира и стабильности в регионе",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее во вторник КНДР пригрозила выйти из военного соглашения с Республикой Корея и расформировать орган, ответственный за диалог с Сеулом, из-за "агрессивных действий" Юга. В заявлении, опубликованном северокорейскими СМИ от имени заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, говорится, что Южная Корея выбрала "поход войны" в отношении КНДР.

 


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