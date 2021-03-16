Конверс Банк. Кэшбэк в течение 3 недель и выгодные условия кредитования для женщин

Во время женских праздников все держатели карт «Woman’s Card» Конверс Банка- совершивщие безналичные покупки на сумму от 20 000 драмов РА, станут участниками кэшбэк -акции,. В зависимости от суммы покупок они смогут получить кэшбэк до 50,000 драмов РА.

«Наши клиентки любят и ждут ежегодную акцию Конверс Банка. Каждый год мы дополняем наши предложения в рамках акции, предоставляя не только возможность кэшбэка, но и другие, новые привлекательные возможности», - говорится в сообщении банка.

В этом году женщины могут по своему усмотрению получить платежную карту «Woman’s Card» с платой за обслуживание в размере 0 драмов в течение всего срока действия карты, и вместе с текущими держателями карт «Woman’s Card» воспользоваться кэшбэком и некоторыми продуктами банка на льготных условиях. Держатели карт, совершившие во время акции безналичные покупки на сумму 300 001 драм РА и выше, получат также дополнительную карту Visa Pay Sticker или Visa mini FOB (с аксессуаром) без платы за обслуживание в течение всего срока действия карты.

«В рамках женских праздников мы выступаем с разными предложениями, учитывая предпочтения и ожидания наших клиенток. Соответственно, до 7 апреля мы предлагаем женщинам-предпринимателям пакет финансирования МСБ, а также банковские услуги - Converse4Women по процентной ставке ниже обычного на 1 процент. Вместе с тем, женщинам, желающим получить кредит на покупку автомобиля в рамках кредитного продукта Mobile также будет предложена аналогично низкая процентная ставка», - сказали в банке.

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