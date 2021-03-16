На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты автодорога Берд-Чамбарак Тавушской области и автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области.

Перевал Варденяц из-за метели закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, для других транспортных средств - труднопроходим.

Труднопроходимы автодороги Маралик-Ланджик и Артик-Алагяз Ширакской области.

В городах Апаран Арагацотнской области, Гавар Гегаркуникской области, Севан, в Ширакской области, на автодороге Сараван-Зангер Вайоц Дзорской области идет снег.

На автодороге Ереван-Севан - туман.