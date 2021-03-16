Левон Аронян вышел в плей-офф “Meltwater Champions Chess Tour”

Гроссмейстер Левон Аронян вышел в плей-офф турнира по быстрым шахматам “Meltwater Champions Chess Tour Magnus Carlsen Invitational”.

Как передает «Арменпресс», в последний день квалификационного турнира Аронян 4 партии из 5 завершил ничьей, в одной партии одержал победу. После 15 туров, набрав 8 очков, армянский шахматист разделил 8-9 места и вышел в плей-офф.

Далее Аронян встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Призовой фонд турнира составляет 220 000 долларов США.

Левон Аронян пока выступает под флагом Армении.

Левон Аронян распространил заявление, в котором дал ответ на вопросы, связанные с его отъездом. Аронян покидает Армению. Он будет выступать за сборную США.