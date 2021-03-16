В этом году в общеобразовательных школах Армении будет около 21 000 выпускников

Для 21 000 выпускников общеобразовательных школ Армении 2020-2021 учебный год завершится 4 июня, и они вступят в новую жизнь.

«Арменпресс» о завершении учебного года, а также об обеспечении непрерывности учебного процесса беседовал с заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Жанной Андреасян.

“Вместе с оканчивающими 12-й класс выпускниками их будет чуть больше 20 800, то есть около 21 000. 9-й класс окончат около 33 000 выпускников. На данный момент есть около 5 000 учащихся из Республики Арцах, которые продолжают получать образование в учебных заведениях Армении и среди них есть и выпускники”, - отметила замминистра.

Она добавила, что учебный год не закончится одновременно. В случае 12-классниов, где есть вопросы организации выпускных и единых экзаменов, а также дальнейшего призыва, учебный год завершится 4 июня.

“Год скорее завершится и для первого и второго классов, продолжительность учебного периода которых стала короче.

Говоря об эпидемии, которая в эти дни набирает новые обороты, замминистра подчеркнула, что уже год как нет полноценного образовательного процесса.

“Был процесс, направленный на обеспечение непрерывности образования. 2020-2021 учебный год мы начали в нестандартных условиях, школы работали по установленным санитарным правилам. Мы считаем, что достигнутые нами решения являются наиболее оптимальными. Что касается следующих шагов, мы будем придерживаться тех же правил, если в школе будут случаи заражения, превышающие 10% и больше, она перейдет на дистанционное обучение. То же касается и определенных классов. Таким образом, мы будем принимать ситуационные решения”, - сказала Андреасян.

Рост числа заболеваний заместитель министра считает очень тревожным фактором, и все школы вновь предупреждены о строгом соблюдении противоэпидемических правил.

Подготовила Лилит Демурян

Фотографии Мхитара Хачатряна