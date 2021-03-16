В Ереване председатель ОБСЕ встретится с премьер-министром, президентом и министром иностранных дел
16 марта в Ереване состоится встреча Действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном и министром иностранных дел Ара Айвазяном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
“В ходе встреч будут затронуты вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и продолжительной роли ОБСЕ в процессе его урегулирования. Обсуждения коснуться и вопроса укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Арменией” - говорится в сообщении ОБСЕ.
Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде встретится также с представителями гражданского общества.
14 марта Действующий председатель ОБСЕ в рамках регионального визита находилась в Азербайджане, где встречалась с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
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