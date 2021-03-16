Архитектор солнечного города: наши камни он заставил заговорить по-армянски

“Когда я впервые в Ереване встретил Александра Таманяна, только что прибывшего с севера, он произвел впечатление удивительно образованного и вдохновенного человека. Большие глаза, зоркий взгляд, гибкая талия и живая походка человека, стремящегося к доброй цели. Таманяну тогда было 40-42 года, он был стройным, чуть выше среднего роста. На нем было пальто из верблюжьей шерсти, не доходившее даже до колен, как у пеших туристов, и меховая шапка на голове, что делало его похожим на местного жителя. Но внешний вид получался неординарным, всеобъемлющим и вдохновляющим. Неужели архитектор может быть таким вдохновленным? Ни у одного из виденных мною ранее армянских архитекторов не было такого вдохновенного выражения лица. Я подумал, вероятно, он втайне пишет стихи или музыку. Не может быть, чтобы такой вдохновенный человек был бы просто архитектором. Но потом выяснилось, что он не просто архитектор, а поэт-архитектор, художник с несравненно тонким вкусом. Здание Дома правительства Таманяна - замечательная, неповторимая поэма: в его совокупности, в отдельных частях, в его тонких арках, столпах, барельефах, в его тонких окнах и углах с красивыми разрезами есть и поэзия, и живопись, и музыка”.

Степан Зорян

12-я столица Армении - Ереван совершенно не производила впечатления города начала 20 века: глиняные дома, узкие и пыльные улочки, в основном одно- или двухэтажные безвкусные здания, древняя колыбель, которой чуть не хватало роскоши и великолепия. Короче говоря, провинциальный городок, который, к счастью, был возрожден архитектором Александром Таманяном, и спустя десятилетия стал одним из самых красивых городов мира.

Акоп Срапян

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