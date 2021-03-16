Газета “Айастани Анрапетутюн”: Сила права или право силы?

“Сто лет назад в этот день, 16 марта 1921 года Советская Россия и Турция в Москве заключили договор, которым была обозначена сегодняшняя северо-восточная граница Турции, включающая и значительные территории Армянской ССР или, иначе говоря, неотъемлемую часть нашей исторической родины.

Вчера в Парламенте Турции была организована презентация книги “Отношения между Турцией и Россией в 1921 году”. Панельные обсуждения проходили под эгидой спикера парламента Турции Мустафы Шентопа и при содействии столичного Университета Билькент. По данным агентства “Анадолу”, Во время заседания, посвященного 100-летию подписания Московского договора, были показаны исторические кадры подписания документа. Историки и специалисты по международному праву ставят под сомнение легитимность процесса подписания этого документа.

В настоящее время в общественном дискурсе 100-летие Московского договора часто упоминается как поворотный момент, но мероприятие, организованное в парламенте Турции, является четким сигналом для заинтересованных сторон о том, что они не готовятся обсуждать этот вопрос. День 16 марта трактуется лишь как свидетельство победы турецкой дипломатии”.

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