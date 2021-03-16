Газета “Айастани Анрапетутюн”: Тяжелые последствия 100-летнего Московского договора

“Сто лет назад, 16 марта 1921 года, в Москве был подписан один из самых неприемлемых договоров в истории армянского народа, подписанный большевистской Россией и кемалистской Турцией. В тот момент два непризнанных на международном уровне государства без участия какого-либо представителя Армении границы нашего государства образовали в ущерб нашей стране. Несправедливые положения этого договора до сих пор имеют свои катастрофические последствия. Договор не соответствует ни одной норме международного права того времени и тем более наших дней. Во время распада СССР это привело к возникновению нового конфликта, в основе которого лежала реализация права народа Арцаха на самоопределение и восстановление исторической справедливости. Вопрос пока не разрешен и будет оставаться таковым до тех пор, пока государство, оккупирующее регион, силой и другими незаконными способами и средства будет пытаться подавлять право коренных жителей, армян (и не только их) жить на протяжении тысячелетий на своей земле, в своей колыбели”.

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