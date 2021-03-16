Газета “Айастани Анрапетутюн”: Нашему “Север-Югу” мы должны придать новый импульс

“9 марта появилась информация, что Индия планирует соединить Индийский океан с Евразией через Армению, создав коридор “Север-Юг”. Об этом писали как местные, так и зарубежные СМИ. Посол Индии в Иране упомянул, что они планируют через территорию Армении соединить западную часть Чабахара и Индийский океан с Евразией и Хельсинки.

Попробуем разобраться, о чем же речь, точнее, почему прежний подход через “территорию Азербайджана” внезапно изменился, какие страны выступают за эту программу и, соответственно, в какой степени она может быть применимой для Республики Армения. Напомним, что после последней арцахской войны в регионе формируется новая политическая экономия, и для того, чтобы позиционировать себя здесь, сейчас ведутся переговоры с государством, которое контролирует большую часть Арцаха. Как же нам правильно позиционировать себя?

“Айастани Анрапетутюн” задала эти вопросы эксперту по энергетической безопасности, исследователю сферы логистики, доктору политических наук Ваге Давтяну. Отвечая на наши вопросы, он рассматривал проблему не только в геоэкономической, но и в прикладной плоскости”.

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