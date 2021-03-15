МЧС представило ситуация на дорогах Армении
Министерство по ЧС сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги․
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодорога Берд-Чамбарак Тавушского региона, а также автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.
Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для других транспортных средств.
Автодорога Джермук-Гндеваз Вайоцдзорского региона труднопроходим для грузовиков с прицепом.
На автодорогах Сюникского региона, на автодороге Берд-Чамбарак Тавушского региона и на автодороге Сараван-"Зангер" Вайоцдзорского региона местами наблюдается гололедица.
В городе Маралик и на автодороге Джаджур-Кети Ширакского региона, в городах Спитак и Степанаван Лорийского региона, в городах Дилижан и Иджеван Тавушского региона, в городе Джермук, на перевалах Елпин и на автодороге Сараван-"Зангер" Вайоцдзорского региона идет снег.
На автодороге Джаджур-Кети Ширакского региона- туман.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта: со стороны России скопилось более 455 грузовиков.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах․
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