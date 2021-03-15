МЧС представило ситуация на дорогах Армении

Министерство по ЧС сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги․

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодорога Берд-Чамбарак Тавушского региона, а также автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.

Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для других транспортных средств.

Автодорога Джермук-Гндеваз Вайоцдзорского региона труднопроходим для грузовиков с прицепом.

На автодорогах Сюникского региона, на автодороге Берд-Чамбарак Тавушского региона и на автодороге Сараван-"Зангер" Вайоцдзорского региона местами наблюдается гололедица.

В городе Маралик и на автодороге Джаджур-Кети Ширакского региона, в городах Спитак и Степанаван Лорийского региона, в городах Дилижан и Иджеван Тавушского региона, в городе Джермук, на перевалах Елпин и на автодороге Сараван-"Зангер" Вайоцдзорского региона идет снег.

На автодороге Джаджур-Кети Ширакского региона- туман.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта: со стороны России скопилось более 455 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах․