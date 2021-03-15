Главы МИД стран НАТО впервые за год проведут очное заседание 23-24 марта в Брюсселе

Министры иностранных дел стран - членов НАТО впервые после начала пандемии проведут очное заседание 23-24 марта в Брюсселе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"Министры иностранных дел встретятся очно в штаб-квартире НАТО 23-24 марта - впервые за год", - написала она в Twitter, отметив, что председательствовать на встрече будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее западные СМИ сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Брюссель для участия в заседании глав МИД стран НАТО и проведения переговоров с европейскими партнерами.