Известны номинанты на премию «Оскар-2021»
Американские звезды Ник Джонас и Приянка Чопра 15 марта объявили номинантов премии «Оскар-2021».
Как сообщает Арменпресс, картина Дэвида Финчера «Манк» лидирует по количеству номинаций и отмечена в десяти категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший актер» (Гари Олдман) и «Лучший режиссер».
Шесть фильмов получили по шесть номинаций: «Отец», «Иуда и черный мессия», «Минари», «Земля кочевников», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой». Все эти фильмы были представлены в категории «Лучший фильм» вместе с «Девушкой, подающей надежды», которая собрала пять номинаций.
Список номинантов в главных номинациях выглядит так:
Лучший фильм
- «Отец»
- «Иуда и черный мессия»
- «Манк»
- «Минари»
- «Земля кочевников»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Звук металла»
- «Суд над чикагской семеркой»
Лучший актер
- Риз Ахмед, «Звук металла»
- Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Энтони Хопкинс, «Отец»
- Гари Олдман, «Манк»
- Стивен Ян, «Минари»
Лучшая актриса
- Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
- Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
- Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
- Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»
Лучший режиссер
- Томас Винтерберг, «Еще по одной»
- Дэвид Финчер, «Манк»
- Ли Айзек Чун, «Минари»
- Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
- Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»
Лучшая актриса второго плана
- Мария Бакалова, «Борат 2»
- Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»
- Оливия Колман, «Отец»
- Аманда Сайфред, «Манк»
- Юн Ё-джон, «Минари»
Лучший актер второго плана
- Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»
- Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
- Лесли Одом-мл., «Одна ночь в Майами»
- Пол Раджи, «Звук металла»
- Лакит Стэнфилд, «Иуда и черный мессия»
Лучший анимационный фильм
- «Вперед»
- «Путешествие на Луну»
- «Душа»
- «Легенда о волках»
- «Барашек Шон: Фермагеддон»
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