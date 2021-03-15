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Известны номинанты на премию «Оскар-2021»

Известны номинанты на премию «Оскар-2021»

Американские звезды Ник Джонас и Приянка Чопра 15 марта объявили номинантов премии «Оскар-2021». 

Как сообщает Арменпресс, картина Дэвида Финчера «Манк» лидирует по количеству номинаций и отмечена в десяти категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший актер» (Гари Олдман) и «Лучший режиссер».

Шесть фильмов получили по шесть номинаций: «Отец», «Иуда и черный мессия», «Минари», «Земля кочевников», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой». Все эти фильмы были представлены в категории «Лучший фильм» вместе с «Девушкой, подающей надежды», которая собрала пять номинаций.

Список номинантов в главных номинациях выглядит так:

Лучший фильм

  • «Отец»
  • «Иуда и черный мессия»
  • «Манк»
  • «Минари»
  • «Земля кочевников»
  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Звук металла»
  • «Суд над чикагской семеркой»

Лучший актер

  • Риз Ахмед, «Звук металла»
  • Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Энтони Хопкинс, «Отец»
  • Гари Олдман, «Манк»
  • Стивен Ян, «Минари»

Лучшая актриса

  • Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
  • Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
  • Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
  • Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»

Лучший режиссер

  • Томас Винтерберг, «Еще по одной»
  • Дэвид Финчер, «Манк»
  • Ли Айзек Чун, «Минари»
  • Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
  • Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»

Лучшая актриса второго плана

  • Мария Бакалова, «Борат 2»
  • Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»
  • Оливия Колман, «Отец»
  • Аманда Сайфред, «Манк»
  • Юн Ё-джон, «Минари»

Лучший актер второго плана

  • Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»
  • Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
  • Лесли Одом-мл., «Одна ночь в Майами»
  • Пол Раджи, «Звук металла»
  • Лакит Стэнфилд, «Иуда и черный мессия»

Лучший анимационный фильм

  • «Вперед»
  • «Путешествие на Луну»
  • «Душа»
  • «Легенда о волках»
  • «Барашек Шон: Фермагеддон»

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