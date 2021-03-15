Известны номинанты на премию «Оскар-2021»

Американские звезды Ник Джонас и Приянка Чопра 15 марта объявили номинантов премии «Оскар-2021».

Как сообщает Арменпресс, картина Дэвида Финчера «Манк» лидирует по количеству номинаций и отмечена в десяти категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший актер» (Гари Олдман) и «Лучший режиссер».

Шесть фильмов получили по шесть номинаций: «Отец», «Иуда и черный мессия», «Минари», «Земля кочевников», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой». Все эти фильмы были представлены в категории «Лучший фильм» вместе с «Девушкой, подающей надежды», которая собрала пять номинаций.

Список номинантов в главных номинациях выглядит так:

Лучший фильм

«Отец»

«Иуда и черный мессия»

«Манк»

«Минари»

«Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

«Звук металла»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший актер

Риз Ахмед, «Звук металла»

Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»

Энтони Хопкинс, «Отец»

Гари Олдман, «Манк»

Стивен Ян, «Минари»

Лучшая актриса

Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»

Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»

Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»

Лучший режиссер

Томас Винтерберг, «Еще по одной»

Дэвид Финчер, «Манк»

Ли Айзек Чун, «Минари»

Хлоя Чжао, «Земля кочевников»

Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»

Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова, «Борат 2»

Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»

Оливия Колман, «Отец»

Аманда Сайфред, «Манк»

Юн Ё-джон, «Минари»

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»

Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»

Лесли Одом-мл., «Одна ночь в Майами»

Пол Раджи, «Звук металла»

Лакит Стэнфилд, «Иуда и черный мессия»

Лучший анимационный фильм