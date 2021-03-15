Президент встретился с лидером Демократической партии Армении

Президент Армении Армен Саркисян в рамках инициированных им обсуждений с парламентскими и внепарламентскими силами сегодня встретился с лидером Демократической партии Армении, представителем гражданской инициативы «Третья сила» Арамом Саркисяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече была обсуждена сложившаяся в стране ситуация, пути преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте подчеркнута важность диалога между политическими силами.

Арам Саркисян представил свои подходы и предложения, отметив, что они видят решение в виде проведения досрочных парламентских выборов только после формирования временного правительства.