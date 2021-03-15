Новое назначение в аппарате премьер-министра

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Анна Гарибян назначена начальником управления аналитики и программ развития Бюро гражданской службы аппарата премьер-министра. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.