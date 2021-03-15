Вице-премьер Мгер Григорян будет командирован в Москву

Делегация правительства Армении во главе с вице-премьером Мгером Григоряном будет командирована в столицу Российской Федерации Москву. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

«Направить 16-18 марта 2021 года в Российскую Федерацию (Москву) делегацию для обсуждения вопросов, относящихся к повестке армяно-российского экономического сотрудничества, согласно приложению», - говорится в решении.

В состав правительственной делегации входят заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян и председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.