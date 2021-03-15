Франция, Италия и ФРГ приостановили использование вакцины AstraZeneca

Власти Германии, Франции и Италии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Как пишет портал FOCUS со ссылкой на представителя немецкого Минздрава, такое решение приняли из предосторожности, правительство таким образом следует актуальной рекомендации института Пауля Эрлиха.

Это учреждение находится в подчинении Минздрава и контролирует оборот лекарств.

Институт решил дополнительно изучить влияние вакцины AstraZeneca на кровь после сообщений о случаях тромбоза среди привитых эти препаратом. Его использование уже приостановили ряд европейских стран.

Аналогичное решение приняли в Париже. Французские власти дождутся вердикта Европейского агентства лекарственных средств (EMA) об использовании препарата, который должны озвучить во вторник.

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) также последовало примеру Германии и Франции.

В самой компании утверждают, что вакцина безопасна, а число случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, получивших ее, ниже, чем можно было ожидать среди населения в целом.

Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния.