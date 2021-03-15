Будет создан сайт в память о погибших в ходе войны героях

Член фракции «Мой шаг» Национального Собрания Айк Саркисян вместе с министерством обороны хочет создать сайт, который будет включать фактическую информацию обо всех армянах, которые отдали свою жизнь ради защиты Родины. Как сообщает Арменпресс, Саркисян написал об этом на своей странице в Facebook.

Депутат отметил, что для организации сайта приглашаются специалисты, которые в качестве волонтеров будут задействованы в рабочей группе по подготовке сайта. Желающие могут связаться по адресу [email protected]

На сайте будет окно с расширенными возможностями поиска в алфавитном порядке: имя, фамилия, отчество, дата рождения, место рождения, место захоронения, в случае военнослужащих, звания, номера воинских частей, награды и т.д. На сайте будет раздел рассказов, в котором соратники будут публиковать рассказы о погибших или пропавших без вести героях.

Член фракции «Мой шаг» добавил, что на сайте также будет возможность добавлять информацию, которая позволит пользователям загружать на сайт дополнительные данные/фотографии.