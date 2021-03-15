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Гор Варданян избран ректором Национального политехнического университета Армении

Гор Варданян избран ректором Национального политехнического университета Армении

Гор Варданян избран ректором Национального политехнического университета Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал председатель студенческого совета университета Геворг Арутюнян.

Гор Варданян во втором туре избран ректором Национального политехнического университета Армении. 1 марта не удалось избрать ректора, так как ни один из кандидатов не преодолел порог 50 + 1%.

С 1 января 2020 года Гор Варданян занимает должность проректора, руководителя аппарата фонда «Национальный политехнический университет Армении».


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