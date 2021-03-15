Гор Варданян избран ректором Национального политехнического университета Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал председатель студенческого совета университета Геворг Арутюнян.

Гор Варданян во втором туре избран ректором Национального политехнического университета Армении. 1 марта не удалось избрать ректора, так как ни один из кандидатов не преодолел порог 50 + 1%.

С 1 января 2020 года Гор Варданян занимает должность проректора, руководителя аппарата фонда «Национальный политехнический университет Армении».