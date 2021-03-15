Будет сделано все возможное для повышения привлекательности офицерской службы: министр обороны

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 15 марта встретился с личным составом Управления инженерных войск ВС.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, начальник управления инженерных войск генерал-майор Ишхан Матевосян представил министру обороны текущие проблемы ведомства, плановые мероприятия и предстоящие программы.

Министр обороны Армении ответил на ряд вопросов, связанных с организацией повседневной службы и решением социальных проблем, подчеркнув, что будет добиваться решения существующих вопросов в кратчайшие сроки. Вагаршак Арутюнян еще раз подчеркнул, что будет сделано максимум для повышения привлекательности офицерской службы.

Вагаршак Арутюнян провел совещание с руководством ведомства, в ходе которого были обсуждены принятые меры по инженерному обеспечению войск, обеспечению инженерно-фортификационной инфраструктуры приграничной зоны и существующие проблемные вопросы. Министр обороны дал поручения руководству Управления инженерных войск.