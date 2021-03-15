Азиатские индексы - 15-03-21

ТОКИО, 15 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.17% и составил 29766.97 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.91% и составил 1968.73 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.96% и составил 3419.95 пункта, а HANG SENG вырос на 0.33% и составил 28833.76 пункта.