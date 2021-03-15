Французские интеллектуалы призвали Францию приложить усилия для освобождения армянских пленных

Спустя четыре месяца после подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года официальный Баку отказывается выполнять одну из гуманитарных пунктов документа - освобождение военнопленных. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на французское издание Le Point, об этом говорится в заявлении, распространенном группой французских интеллектуалов.

Французские интеллектуалы заявляют, что таким образом Азербайджан грубо нарушает взятые на себя обязательства. «Такое неуважительное отношение к подписанному документу разрушает надежду армянского народа на возвращение к нормальной жизни на земле своих предков, спустя сто лет после Геноцида 1915 года», - заявили они, подчеркнув, что это явное проявление ненависти.

Представители интеллигенции напомнили, что Азербайджан, чьи солдаты совершили военные преступления против армян во время войны, убивая и пытая как армянских солдат, так и мирных жителей, имеет худшие в мире рейтинги в сферах демократии, прав и свобод человека, о чем отмечают такие организации, как Freedom House и «Репортеры без границ».

«Подписавшие этот призыв просят сопредседателя Минской группы Францию, которая участвует в переговорах по мирному урегулированию конфликта, использовать все свои полномочия для освобождения армянских военнопленных. Если эта группа, уполномоченная ОБСЕ, не смогла предотвратить войну или защитить людей, которые стали жертвами, то, по крайней мере, должна обеспечить соблюдение этого гуманитарного пункта заявления о прекращении огня», - говорится в заявлении, подписанном примерно сотней французских интеллектуалов.