Организаторы Олимпийских игр намерены ограничить число зрителей на 50%

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио из-за угрозы распространения инфекции намерены ограничить количество зрителей-любителей спорта на 50%.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Количество зрителей на больших стадионах не должно превышать 20 000 человек. Если эпидемиологическая ситуация улучшится, организаторы могут отказаться от этого решения.

При этом власти Японии призвали зарубежные страны ограничить количество людей, сопровождающих спортсменов на Олимпийские игры.

Гости-руководители не будут подвергаться строгому карантину. Но они будут тестироваться и на родине и в Японии. Им не разрешат общаться со спортсменами, они будут пользоваться специальным транспортом.

24 марта 2020 года стало известно о переносе XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Олимпийские игры сохранили свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.