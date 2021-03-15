Бенефициарами программ временного трудоустройства стали 285 арцахцев

По программе обеспечения временной занятости безработных граждан Арцаха, в оплачиваемых общественных работах в общинах Республики Армения (сроком до 3 месяцев) включены 160 бенефициаров. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Министерства труда и социальных вопросов Армении Зара Манучарян.

“Бюджет программы составляет 52 млн драмов, в рамках которых за каждый рабочий день выплачивается 8 000 драмов, включая подоходный налог и обязательные выплаты”, - пояснила Манучарян.

По ее словам, по другой программе, также предусмотренной для безработных граждан Арцаха, по оплачиваемому приобретению трудового опыта, содействие получили около 125 граждан.

“Госбюджетом на реализацию этой программы предусмотрено 28 млн драмов, в рамках которых бенефициарам будет выплачиваться зарплата в размере 100 000 драмов в месяц. Кроме этого, специалист, организовывающий процесс приобретения опыта работы у работодателя, также будет получать зарплату в размере 34 000 драмов в месяц”, - добавила пресс-секретарь Министерства труда и социальных вопросов.