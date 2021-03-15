Вдоль всей линии армяно-азербайджанской границы инцидентов не зафиксировано: МО Армении

14 и 15 марта на линии соприкосновения Вооруженных сил Армении и Азербайджана пограничных инцидентов не зафиксировано, сохраняется стабильная оперативно-тактическая ситуация. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

“Согласно информации, полученной из СНБ Республики Армения, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан также нет изменений ситуации.

Подразделения Вооруженных сил и пограничных войск СНБ Республики Армения по всей протяженности границы контролируют ситуацию и выполняют поставленные задачи”, - говорится в сообщении МО Армении.