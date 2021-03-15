Известны победители ежегодной Международной олимпиады по ментальной арифметике “Абак 2021”

14 марта в Ереване, в гостинице “Армения Мариотт” прошла V юбилейная Международная олимпиада по ментальной арифметике “Абак 2021”.

Как сообщает «Арменпресс», в Олимпиаде в онлайн и оффлайн форматах участие приняли около 300 учащихся от 5 до 15 лет из Армении, России, Казахстана, Германии, Испании, США и Канады, занимающихся ментальной арифметикой.

Дети соревновались в возрастных группах в соответствии с уровнем сложности ментальной арифметики. Суперчемпионы Камо Акопян, Ашот Акопян, Давид Сукиасян, Рафаел Мовсесян, Анна Манукян, Алекс Тангамян, Володя Саркисян, Мане Неркарарян и Нане Тамазян удостоились денежных наград, предоставленных компанией “SoftConstruct”. Звания суперчемпионов из-за рубежа удостоились Исломжон Собиржанов из Узбекистана и Матвей Гариавин из России.

Все участники мероприятия удостоились поощрительных призов и приветственных слов фигуриста, двукратного чемпиона Армении Славика Айрапетяна и исполнителя гимна Академии “Абак” певца Тема Акопяна.

Олимпиада была организована первой в Армении Академией ментальной арифметики “Абак”.