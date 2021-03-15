Инвестиции в основной капитал Китая в январе-феврале выросли на 35%

Инвестиции в основной капитал коммерческих организаций Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, за первые два месяца текущего года выросли в годовом исчислении на 35%, до 4,523 трлн юаней (около $695,85 млрд). Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Согласно докладу, опубликованному на сайте ведомства, по сравнению с допандемийными данными 2019 года рост составил 3,5%.

Как отмечается в документе, приток капиталовложений в предприятия сельского хозяйства в январе-феврале в Китае увеличился на 61,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в промышленности этот показатель вырос на 34,1%, в сфере услуг - на 34,6%.

По итогам 2020 года инвестиции в основной капитал выросли в годовом исчислении на 2,9%, до 51,89 трлн юаней (около $8 трлн по курсу на момент публикации данных).

Государственное статистическое управление Китая также сообщило, что промышленное производство в КНР за первые два месяца текущего года увеличилось в годовом выражении на 35,1%.

По сравнению с допандемийными данными 2019 года, рост составил 16,9%.

По итогам 2020 года промышленное производство в Китае выросло в годовом исчислении на 2,8%.

Кроме того, Государственное статистическое управление КНР заявило, что объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первых двух месяцев текущего года составил 6,973 трлн юаней (около $1,072 трлн), что на 33,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,4% больше допандемийных показателей 2019 года.

В 2020 году объем розничных продаж потребительских товаров в Китае составил 39,19 трлн юаней (около $6 трлн по курсу на момент публикации данных), что на 3,9% меньше в годовом выражении.