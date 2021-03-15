Борцы вольного стиля выехали в Будапешт
15:38, 15 Март, 2021
Сборная Армении по вольной борьбе выехала в Венгрию.
Как сообщает «Арменпресс», борцы начинают борьбу за путевки на XXXII летние Олимпийские игры в Токио. В турнире в Будапеште участвуют Арсен Арутюнян (57 кг), Вазген Тджанян (65 кг), Грайр Алиханян (74 кг) и Оганес Мхитарян (86 кг). Турнир состоится с 18 по 21 марта.
Финалисты выиграют путевки на Олимпийские игры.
24 марта 2020 года стало известно о переносе XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Олимпийские игры сохранили свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.
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