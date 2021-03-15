С начала сезона мы поставили большие цели: Таде Кешишян

По словам нового чемпиона Армении по баскетболу Таде Кешишяна, “Ваагни Сит” заслуженно стал чемпионом страны.

“Я рад, что стал чемпионом Армении. Два года назад я был с “Урарту”, но мы проиграли. Похоже, я наконец достиг этого звания, я чемпион. Перед началом сезона мы поставили большие цели. Могу с гордостью сказать, что наш тяжелый труд был вознагражден”, - как передает «Арменпресс», сказал Кешишян журналистам.

Чемпионом сезона 2020/21 регулярного чемпионата Армении по баскетболу стал “Ваагни Сити”. В в игре стартовой четверти финальной серии шла равная борьба - 15:18. Во втором тайме лидировал “Двин”, но “Ваагни Сити” не отступал, и в конце четверти “Ваагн Сити” лидировал по счету - 36:31. В третьей четверти “Ваагни Сити” увеличил преимущество, опередив на 8 очков со счетом 62:54. В последней четверти “Двин” сосредоточился на трехочковых бросках, которые иногда оказывались неудачными. И наконец, “Ваагни Сити” в первый же год своего основания, выиграл финальную игру со счетом 87:80, став победителем сезона 2020/2021 регулярного чемпионата Армении.

Лучшим армянским баскетболистом сезона признан Таде Кешишян, лучшим разыгрывающим -Джордан Уотсон, лучшим “легким” нападающим - Логан Примерано, лучшим “тяжелым” нападающим - Джордан Уотсон, лучшим центральным игроком - Давид Хачатрян, лучшим игроком в возрасте до 20 лет - Давид Карамян, лучшим тренером - Тигран Гекчян, MVP - Дариус Кларк.