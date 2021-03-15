Свадебная церемония Азнавура  в статье Vogue, рассказывающей о 13 свадьбах

Французское издание журнала “Vogue” подготовило статью о 13 звездных парах, которые поженились в Городе грехов - Лас-Вегасе, опубликовав со статьей и фотографии с церемоний. Как сообщает «Арменпресс», одна из этих историй о свадьбе известного французского шансонье, с армянскими корнями, Шарля Азнавура и Уллы Торсель.

На фотографии 1967 года, опубликованной в “Vogue”, Шарль Азнавур и Улла Торсел в отеле “Flamingo” в Лас-Вегасе разрезают свой свадебный торт.

Кстати, у пары были две свадебные церемонии. Их вторая церемония бракосочетания была в Армянской церкви Парижа.

Другие 12 историй, расказанных престижным журналом, об Элвисе Пресли и Присцилле Болейн, Фрэнке Синатре и Миа Фэрроу, Элизабет Тейлор и Эдди Фишере, Ричард Гире и Синди Кроуфорд, Брюс Уиллесе и Деми Мур, Анжелине Джоли и Билли Боб Торнтоне, Софи Тернер и Джо Дассене и др.